سنغافورة توافق على استيراد الدجاج من إندونيسيا لزيادة الإمدادات وتنويعها

وافقت سنغافورة على استيراد الدجاج من إندونيسيا، حيث تسعى الدولة المدينة إلى تنويع مصادر إمداداتها من الدجاج بعد أن فرضت ماليزيا المجاورة قيودا على صادراتها، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وقالت وكالة الأغذية السنغافورية في منشور لها على موقع فيسبوك اليوم الخميس، إن من الممكن حاليا استيراد لحوم الدجاج المجمدة والمبردة والمصنعة من إندونيسيا، بالإضافة إلى المصادر المتوفرة حاليا مثل البرازيل وتايلاند وأستراليا.

وتسعى سنغافورة جاهدة إلى إيجاد مصادر بديلة لإمدادها بالدجاج، حيث تستمر القيود التي تفرضها ماليزيا على صادرات الدواجن للأسبوع الخامس.

وتعتمد الدولة المدينة على الجارة ماليزيا لتوفير ثلث وارداتها من الدجاج، وتسببت القيود المفروضة في إثارة المخاوف بشأن أمنها الغذائي.