محافظ كفر الشيخ: رفع 2005 أطنان مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2005 أطنان بـ14 مركزا ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 384 طنا، وبرج البرلس 50 طنا، وسيدي سالم 155 طنا، وسيدي غازي 45 طنا، وبلطيم 119 طنا، والرياض 115 طنا، وبالحامول 167 طنا، ومصيف بلطيم 40 طنا، وقلين 120 طنا، وبيلا 175 طنا، و بدسوق 250 طنا، وبفوة 200 طن، وبمطوبس 160 طنا، وبمسير 25 طنا"، بإجمالي 2005 أطنان مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد المحافظ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.