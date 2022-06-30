بحث سبل تعزيز التعاون بين تونس واندونيسيا في مجالات السياحة الثقافية

بحثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدّكتورة حياة قطاط القرمازي مع سفير أندونيسيا بتونس زهيري مسراوي، سبل تنفيذ مجموعة من المشروعات النموذجية في مجالات السياحة الثقافية وتثمين التراث غير المادي والمهن والمهارات التقليدية.

كما بحثت الوزيرة التونسية مع السفير الأندونيسي في بلادها سبل إنتاج عمل سينمائي تاريخي مشترك يوثّق للعلاقات بين "جاكرتا وقرطاج" وتوظيف الترجمة في تقريب الكتاب التونسي والأندونيسي من القارئ.

كم تناول اللقاء التطرّق إلى مسألة تطوير السياحة الثقافية والاستفادة من التجارب الرّائدة في مجال الاقتصاد الثقافي الرّقمي وذلك للتّرويج للتّراث والمكتسبات التاريخية والحضارية لكلا البلدين.