السفارة الأمريكية في طرابلس تحث على سد الفجوة بشأن الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

هنأت السفارة الأمريكية في ليبيا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، على التقدم المحرز في محادثات جنيف، وعلى تمديد دورها في الأمم المتحدة.

وأكدت وسائل إعلام ليبية تمديد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مهمة ويليامز كمستشارة له بشأن ليبيا لمدة شهر آخر بعد انتهاء مدة عملها المحددة بتاريخ اليوم، 30 يونيو 2022.

وحثت السفارة الأمريكية مجلسي النواب والأعلى للدولة على سدّ الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وفي الجانب الاقتصادي قالت السفارة على حسابها في تويتر: "من الضروري البناء على التقدم نحو إدارة ومراقبة شفافة لعائدات النفط، واستعادة الإنتاج الكامل على الفور لمعالجة الصعوبات التي يواجهها الشعب الليبي.

وفي الملف الأمني، حثت السفارة على استمرار الهدوء، محذرة من أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.

وجاء تعليق السفارة بعد ساعات من إعلان وليامز عن فشل المحادثات بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التي انتهت اليوم بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وأكدت وليامز، وجود نقطة خلافية بين الرئيسين تتعلق بشروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.

وأفادت وليامز بأن المجلسين "توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية".

وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. وشددت على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وكشفت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للدولة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن انتهاء لقاء المشري مع صالح، اليوم الخميس في جنيف "دون تحقيق توافق حول باقي مواد الوثيقة الدستورية".

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الطرفين سيعودان إلى ليبيا لعرض ما توصلا إليه على مجلسي النواب والدولة، موضحا أن هذا يأتي تنفيذا لطلب وليامز، بعد عدم تحقيق التوافق المنشود.

وأوضح المصدر أن لب الخلاف ساد حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة المادة المتعلقة بازدواج الجنسية، حيث يصر مجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية أو تنازلهم عن جنسياتهم الأخرى والاحتفاظ بالجنسية الليبية فقط. وفي المقابل يرفض مجلس النواب ذلك، في إشارة على ما يبدو لرغبته في ترشح القائد العام لما يسمى بالجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.