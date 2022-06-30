أوكرانيا قلقة إزاء إرسال المزيد من أوامر التجنيد في بيلاروس

وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، ما يتردد عن إرسال إشعارات تجنيد في بيلاروس بأنه "تعبئة سرية".



وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة، يتم التخطيط لتدريبات عسكرية للمجندين الجدد في الأسابيع العديدة المقبلة.



ولا تستبعد أوكرانيا تورط بيلاروس بشكل مباشر في القتال إلى جانب روسيا، وفق تقارير.



وذكرت صحيفة "زيركالو" الإلكترونية المعارضة في بيلاروس أن قراء في منطقة جوميل ،التي تتاخم حدود أوكرانيا، قد أفادوا بإرسال إشعارات التجنيد بأعداد كبيرة.



وذكرت البوابة الإخبارية أنه تم ارسال أوامر لأداء الخدمة العسكرية إلى أشخاص كان قد تم وصفهم في السابق بأنهم غير لائقين للخدمة العسكرية.



ولم يتم الكشف عن الأسباب وراء هذه الأوامر. وتم التهديد بفرض عقوبات حال تم تجاهل أوامر الاستدعاء.



وتعد بيلاروس لاعبا رئيسيا في الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وكانت بمثابة نقطة انطلاق للقوات الروسية للغزو الذي تم شنه في 24 فبراير وتسمح لروسيا باستخدام مجالها الجوي لشن الحرب.



وأطلق الجنود الروسي أيضا الصواريخ على أوكرانيا انطلاقا من بيلاروس.