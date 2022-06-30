التعاقد مع شركة لإحلال مركبات التوكتوك بأخرى تعمل بالكهرباء في مدينة 6 أكتوبر

يشترط تقديم سند ملكية التوك توك وتتولى الشركة تقييم ثمنه واعتباره مقدم للمركبة الجديدة





وقع جهاز مدينة 6 أكتوبر، ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الأمناء، بروتوكول تعاون مع شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة؛ لتنفيذ مشروع إحلال مركبات "التوكتوك" في المدينة بأخرى تعمل بالكهرباء.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن بروتوكول التعاون يستهدف إحلال المركبات التوكتوك بأخرى بديلة تعمل بالكهرباء شريطة توافر وسائل الأمان والقابلية للترخيص بإدارة المرور، مضيفًا أنه "سيتم إعداد جميع الدراسات اللازمة للمشروع".

وأوضح النجار، أن البروتوكول يتضمن أن تكون الدفعة الأولى من المركبات الجديدة بإجمالي 500 مركبة على مراحل، بجانب اشتراط توافر مركزَي خدمة وصيانة وقطع الغيار للشركة الموردة، وكذا تقديم التسهيلات اللازمة في إنجاز هذا المشروع.

وحول آلية التنفيذ، أوضح رئيس الجهاز أن مالك مركبة التوكتوك أو وكيله سيتقدم بطلب الإحلال لجهاز المدينة مرفقا به مستندات الملكية، ويسلم المالك التوكتوك للشركة، التي تحدد قيمته طبقا للحالة الفنية وسنة الصنع بمعرفة لجنة مختصة، على أن يعتبر ثمن "التوكتوك" مقدم ثمن السيارة البديلة.

وأشار إلى تقسيط باقي الثمن مع إحدى جهات التمويل المسجلة بهيئة الرقابة المالية، والتي يتفق عليها، وتلتزم الشركة باستلام مركبات التوكتوك المستبدلة والتصرف فيها، بجانب تقديم دعم مالي للمستفيد من المشروع لدعم وتشجيع المشروع.

وأشار إلى أنه من المقرر عمل ملحق للبروتوكول موضحا به جميع التفاصيل المتعلقة بالمشروع من (سعر شراء التوك توك – قيمة المركبة الجديدة - مقدم الثمن – قيمة القسط الشهري – عدد سنوات التقسيط – جهات التمويل – قيمة الدعم المالي المقدم من للمشروع).

ولفت رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى أن ذلك جاء بعد "دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية بالمدينة"، وأنه ستشكل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ المبادرة، على أن تتكون من (جهاز المدينة - مجلس أمناء المدينة - راعي المبادرة) بالإضافة إلى تحديد مدى زمني عاجل لإنجاز هذه الخطة.

ونوه بأن السيارات التي سيتم توفيرها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وخفيفة وسريعة لتحقق الغرض منها، ولها رخصة تسيير رسمية ولوحات معدنية، وسيتم تدعيمها بخاصتي التتبع والطلب الإلكتروني المسبق للاستخدام، مع إمكانية إجراء أي تعديل أو تطوير طبقا لما يتطلب الاستخدام ومما ينتج عنه من تجارب التشغيل العملي بالطرق.