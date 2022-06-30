اكتشاف 8 ألواح حجرية أثرية تعود لمئات السنين في ضريح جنوب غربي الصين

جرى اكتشاف ثمانية ألواح حجرية يرجع تاريخها إلى أسرة تشينج الامبراطورية (1644 - 1918)، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس عن السلطات المحلية.

وتم العثور على الألواح في تشنجدو، وتحديدا في ضريح "ووهو"، الذي أقيم قبل ما يقرب من 1800 عام لإحياء ذكرى ليو بي، مؤسس دولة شو خلال فترة الممالك الثلاث (220-280)، وتشو قه ليانج، الاستراتيجي العسكري الشهير الذي خدم ليو، وغيرهما من الشخصيات البارزة خلال هذه الفترة.

وكان تم اكتشاف جزء من لوح حجري أثناء القيام بأعمال تجديد الضريح في فبراير الماضي. وقال ما بينج، نائب مدير متحف ضريح ووهو بتشنجدو، إنه قد تم العثور على 15 قطعة من ثمانية ألواح حجرية.

وتعود أقدم النقوش إلى 350 عاما، بينما يعود تاريخ أحدثها إلى 201 عام.