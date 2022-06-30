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محافظ كفر الشيخ: توريد 299 ألف طن قمح حتى الآن

توريد القمح . أرشيفية
توريد القمح . أرشيفية
محمد نصار
نشر في: الخميس 30 يونيو 2022 - 12:07 م | آخر تحديث: الخميس 30 يونيو 2022 - 12:07 م

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 299 ألفا و45 طن قمح حتى اليوم، مشيرا إلى أن المستهدف توريده 450 ألف طن قمح.

وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أنه يتابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وناشد المحافظ، المزارعين، الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى النهاية.

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