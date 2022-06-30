السعودية توافق على تمويل مشروعات باليمن بقيمة 600 مليون دولار

وافقت السعودية، اليوم الخميس، على تمويل مشاريع في اليمن بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى دعم محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، بتكلفة قدرها 200 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن "الأشقاء في المملكة وافقوا على دعم حزمة من المشاريع الإنمائية في اليمن، بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في المحافظات المحررة".

وأضاف البيان أن "خطة الدعم تشمل حوالى 17 مشروعا، وبرنامجا تنمويا في ستة قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والنقل والتعليم والصحة وبناء مؤسسات الدولة ".

وذكر البيان أن "تعهد السعودية جاء خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض".

ولفت البيان إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع إجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات المعنية".

ويشهد اليمن حربا متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.