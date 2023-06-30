نقيب الفلاحين بالغربية: ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر

قال المهندس أنور عبد الحميد نقيب الفلاحين بمحافظة الغربية، إن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.

وأشار عبد الحميد إلى أن ثورة 30 يونيو صححت مسار دولة بأكملها، وقضت على مؤامرات الفوضى الخلاقة التي أبدعت جماعة الإخوان في تنفيذها وفقا لأجندات وأطماع خارجية رأت أن استمرار الفوضى ونزع الأمن والاستقرار داخل الدولة عاملان أساسيان من عوامل استنزاف خيراتها.

وطالب نقيب الفلاحين المصريين بالتلاحم والوقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن من حين لآخر، وأن نستعيد روح ٣٠ يونيو التي زرعت بداخلنا حب الوطن والدفاع عنه مهما كانت التضحيات.

وأكد أن ثورة ٣٠ يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية بتجسيدها لإرادة المصريين وإصرارهم على التصدي لمن حاول احتكار البلاد وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نجاحا كبيرا في فرض حرية القرار المصري ورفض التبعية لأي دولة، وهو ما يؤكد أن ثورة ٣٠ يونيو وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية.