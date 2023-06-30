استطلاع: أغلب الألمان يشعرون أن الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور غير كافية

أظهرت نتائج استطلاع جديد نشرت اليوم الجمعة، أن الزيادة المقررة من جانب الحكومة الألمانية للحد الأدنى للأجور ليست مرتفعة بما يكفي لمعظم الأشخاص.

وأفاد الاستطلاع الذي أجري بتكليف من شبكة التلفزيون الألماني العامة (زد دي اف)، بأن 62 % من المشاركين رأوا أن الزيادة من 12 يورو (13 دولار) إلى 41ر12 يورو، اعتبارا من الأول من يناير 2024 متدنية للغاية.

وبناء على مقترح من جانب لجنة حكومية، سوف يرتفع الحد الأدنى للأجور مجددا إلى 82ر12 يورو بعد عام.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "فالن" البحثية، ومقرها مانهايم، قال 31 % من المشاركين الذين بلغوا إجمالا 1379 إن الزيادة "مناسبة تماما" بينما قال 5 % إنها مرتفعة للغاية.

وكانت هناك انتقادات من مؤيدي كل الأحزاب السياسية تقريبا. ولم يكن هناك انقسام سوى بين مؤيدي الحزب الديمقراطي الحر، حيث يرى 48 % أن الزيادة منخفضة للغاية ويعتبرها 47 % مناسبة.