الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع قيود فرضها على واردات المنتجات الغذائية اليابانية بعد حادث فوكوشيما النووي

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع ما تبقى من القيود على واردات المنتجات الغذائية اليابانية التي فرضها التكتل عقب كارثة محطة الطاقة النووية فوكوشيما في عام 2011، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن من المتوقع صدور إعلان في نهاية يوليو يمهد الطريق أمام إزالة شرط يتعلق بشهادات الاختبارات الإشعاعية للمنتجات البحرية وعش الغراب من 10 أقاليم يابانية، بينها فوكوشيما.

وقال وزير الزراعة الياباني تيتسورو نومورا في طوكيو، اليوم الجمعة، إنه "على دراية بالخطوات الإيجابية" في هذا الشأن وسوف يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون الزراعة يانوش فويتشوفسكي الإثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يجدد نومورا دعوة اليابان لإسقاط تلك الإجراءات.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن القيود لم تعد ضرورية بناء على مراقبة الإشعاع. ومن المرجح أيضا مناقشة هذه المسألة عندما يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بروكسل في يوليو من أجل قمة أوروبية يابانية.