يهدد ارتفاع أعباء خدمة الديون المرتبطة بمعدل التضخم الأوضاع المالية لشركات مرافق المياه البريطانية، ويزيد صعوبة وفاء هذه الشركات بتنفيذ تعهداتها الأخيرة لتحديث بنيتها التحتية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة إن شركة تيمز ووتر، أكبر شركة لتوفير المياه في بريطانيا، تجري محادثات مع المسؤولين الحكوميين بشأن خطط طوارئ تتضمن تأميما مؤقتا للشركة في ظل تزايد المخاوف من تراكم ديونها التي وصلت لأكثر من 13 مليار جنيه إسترليني (5ر16 مليار دولار).

وقالت ريبيكا بو وزيرة المياه البريطانية أمام مجلس العموم ردا على سؤال عاجل من جانب حزب العمال المعارض: "هناك عمل كثير يجري خلف الأبواب مع تيمز ووتر لضمان عدم تأثر العملاء" من أي مشكلات مالية تواجهها الشركة.

وأشارت بلومبرج إلى أن ديون شركات مرافق المياه في إنجلترا وويلز بلغت حتى مارس من العام الماضي حوالي 6ر60 مليار جنيه إسترليني (4ر76 مليار دولار)، أكثر من نصفها مرتبطة بمعدل التضخم، بحسب جهاز تنظيم قطاع المياه في بريطانيا "أوفوات".

يذكر أن معدل التضخم المرتفع في بريطانيا دفع بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة الرئيسية أكثر من 10 مرات لكبح التضخم.

في الوقت نفسه فإن الفوائد على الجزء الأكبر من ديون شركات المياه البريطانية، متغيرة ومرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية وهو ما أدى إلى ارتفاع فائدة هذه القروض إلى حوالي 3ر11% وبالتالي زيادة في تكلفة خدمة هذه الديون.