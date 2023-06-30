شواطئ رأس البر تشهد إقبالا كبيرا في عيد الأضحى المبارك

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، إقبالا كبيرا من المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة.

وأوضح بيان أصدرته الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، أن إدارة الشواطئ نشرت المعدات البحرية على الشواطئ، بالإضافة إلى وجود 4 نقاط للإسعاف و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، وأيضًا 33 برج إنقاذ، موزعين على طول الشاطئ.

وجاء فى البيان، أن الفرق المنتشرة على طول الشواطئ، نجحت في إنقاذ 39 حالة من الغرق، وتسليم 67 طفلا تائها إلى ذويهم، وتستمر تلك الجهود على مدار شهور الصيف، لتأمين الشاطئ وتوفير جميع الخدمات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.