 فيديو.. قصة شاب قطع أكثر من 5000 كيلومتر سيرا على الإقدام لأداء الحج - بوابة الشروق
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فيديو.. قصة شاب قطع أكثر من 5000 كيلومتر سيرا على الإقدام لأداء الحج

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 12:52 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 12:53 م

قطع شاب باكستاني مسافة تبلغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام، من بلده إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قصة الشاب عثمان أرشد، وقالت إن رحلته استغرقت نحو 6 أشهر من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة في السعودية.

وقال أرشد إن الرحلة كانت طويلة جدا، وواجه صعوبات خلالها، إلا أن هدف وجهته ساعده على التغلب عليها.

ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية، الثلاثاء، في عرفات.

وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.


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