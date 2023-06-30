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قطع شاب باكستاني مسافة تبلغ أكثر من 5 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام، من بلده إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية قصة الشاب عثمان أرشد، وقالت إن رحلته استغرقت نحو 6 أشهر من مدينة أوكارا في باكستان إلى مكة المكرمة في السعودية.

وقال أرشد إن الرحلة كانت طويلة جدا، وواجه صعوبات خلالها، إلا أن هدف وجهته ساعده على التغلب عليها.

فيديو | قصة باكستاني قطع أكثر من 5 آلاف كم سيرا على الأقدام لأداء الحج #بسلام_آمنين⁩

⁧#الإخبارية pic.twitter.com/a9K3Y8cfYD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023

ويقام موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة وصلت إلى 48 درجة مئوية، الثلاثاء، في عرفات.

وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، 1,66 مليون منهم من خارج المملكة.