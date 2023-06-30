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فيديو.. برلمانية تكشف تفاصيل تعرضها للاعتداء من قبل الإخوان

مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان
مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان

نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 8:32 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 8:32 م

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان أقامت خياما ومنازل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنها تعرضت للاعتداء من قبل أعضاء الجماعة أمام البوابة، من خلال تكسير زجاج السيارة وضربها وإصابتها بكدمات متفرقة.

ولفتت عازر، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد مساء الجمعة، في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، إلى توقعها أن التجاوز ضدها لن يصل لحد الضرب باليد، لكن ما حدث كان مفاجئة من قبل أعضاء المحظورة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن دخول وخروج الضيوف والإعلاميين من مدينة الإنتاج الإعلامي كان بمثابة المعجزة.

https://www.youtube.com/watch?v=JO51Tyv4Jc0

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