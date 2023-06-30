استطلاعات رأي: رجال الأعمال والمصرفيون في الصين متفائلون بشأن الاقتصاد الكلي

أظهراستطلاع رأي حديث أجراه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن رجال الأعمال والمصرفيين الصينيين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن الاقتصاد الكلي للبلاد في الربع الثاني من هذا العام.

وسجل مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي لرجال الأعمال 9ر30% في الربع الثاني، بزيادة 3ر4 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقاً للاستطلاع الذي أوردت نتائجه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وأعرب حوالي 9ر59% من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع- يمثلون 5000 شركة- عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الكلي كان يعمل بشكل طبيعي في الربع الثاني.

وأظهر استطلاع آخر أجراه البنك المركزي حول المصرفيين أن مؤشر نشاط الاقتصاد الكلي بلغ 8ر37% في الربع الثاني من هذا العام، حيث رأى 4ر62% من المصرفيين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الكلي يعمل عند المستوى الطبيعي.

وارتفع مؤشر توقعات المصرفيين لنشاط الاقتصاد الكلي إلى 7ر44% للربع الثالث، بزيادة 9ر6 نقطة مئوية عن نتائج الربع الثاني.

كما أظهر الاستطلاع ارتفاع إجمالي الطلب على القروض في الربع الثاني، مع زيادة المؤشر بـ 6ر5 نقطة مئوية عن الربع السابق، ليصل إلى 2ر62%.