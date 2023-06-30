إزالة 7 حالات تعد في 6 مراكز بالبحيرة خلال إجازة عيد الأضحى

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات لتنفيذ 7 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 762 مترا بنطاق 6 مراكز.

وكانت الإزالات عبارة عن إزالة أعمال بناء مخالف، ورفع تشوينات طوب ومواد بناء استعدادا للبناء على أرض زراعية بمساحة 200 متر بالدلنجات، وحالة تعدِ على الأرض الزراعية بدون ترخيص بمساحة 175 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية خارج الحيز العمراني بنطاق قرية البريجات بكوم حمادة، وحالة تعدِ بمساحة 150 مترا، عبارة عن شدة خشبية لمبنى داخل الحيز العمراني دور أول علوي بنطاق قرية المجد بالرحمانية.

كما تم إزالة شدة خشبية على مساحة 140 مترا بقرية 600 مغازي التابعة لكوم النصر بالمحمودية، وحالة تعدِ بمساحة 60 مترا، عبارة عن شدة خشبية لصبى سقف بنطاق قرية الناصر بأبو المطامير، وحالتي تعدِ بمساحة 37 مترا، عبارة عن سور بالطوب الأحمر، وبناء مخالف بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرى قليشان وصفط الحرية بإيتاي البارود.

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الأضحى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.