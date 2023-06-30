مايك بنس يزور كييف ويلتقي زيلينسكي لإظهار الدعم لأوكرانيا

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توجه نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، إلى أوكرانيا، الخميس، لدعم قتال الدولة التي تخوض حربا مع روسيا، في خضم انقسامات شديدة بشأن الحرب بين المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة.

وبعد لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وصف بنس الرحلة بأنها "رحلة عاطفية لإظهار وحدة راسخة ضد الغزو الروسي غير المنطقي وغير المبرر".

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة: "أعتقد أن أمريكا زعيمة العالم الحر.. والمجيء إلى هنا.. يجعلني عازما على القيام بدوري، لمواصلة الدعوة إلى تقديم دعم أمريكي قوي لأصدقائنا وحلفائنا الأوكرانيين".

وزار بنس ثلاث بلدات أوكرانية تعرضت للتدمير جراء الحرب، بما في ذلك إربين وبوتشا.