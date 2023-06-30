ديوكوفيتش يفوز على الفرنسي تيافوي في بطولة هرلنجهام للتنس

عاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى الانتصارات على الملاعب العشبية البريطانية، وذلك عقب تغلبه على الفرنسي تيافوي في بطولة "هرلنجهام" للتنس.

ونجح ديوكوفيتش في التغلب على منافسه بنتيجة 6/3 و3/6 و10/7. وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، نجح المصنف البريطاني الأول كاميرون نوري في الفوز على الصربي لازلو ديجير 6/3 و6/2.

وكان نوري، الذي خرج من دور الثمانية ببطولة كوينز على يد الأمريكي سيباستيان كوردا الاسبوع الماضي، قد ظهر في المباراة وهو يرتدي ضمادة أسفل ركبته اليسرى.

وتنطلق منافسات بطولة ويمبلدون يوم الاثنين المقبل.