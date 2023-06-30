قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخميس، إن بلاده ترحب بـ"تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها مصر والمغرب".



وأضاف عبداللهيان، خلال اللقاء الذي نظمته الخارجية الإيرانية مع سفراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى، أن "سياسة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية برئاسة إبراهيم رئيسي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع: "أنه لمدعاة للسعادة من أننا استطعنا في غضون الأشهر الأخيرة وعبر قنوات الدبلوماسية والتفاوض، أن نعيد العلاقات بين إيران والسعودية إلى طبيعتها".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كان صرح في وقت سابق بأن بلاده أوضحت موقفها بشأن استئناف العلاقات مع مصر، وذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي أعرب عن موقفه في هذا الصدد في لقائه مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى إيران، الشهر الماضي.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي: "لقد تم الإعلان بوضوح عن الموقف الواضح للحكومة والمؤسسات الدبلوماسية فيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، كما أعرب قائد الثورة الإسلامیة عن موقفه في هذا الصدد في لقائه مع سلطان عمان فإذا كان الجانب المصري راغبا فنحن نرحب بهذا الموضوع"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.