التصدي لحالة بناء على أرض زراعية في قرية البصارطة بدمياط

تمكنت مديرية الزراعة بدمياط، من إزالة تعدي على أرض زراعية، على مساحة 200 متر في قرية البصارطة مركز دمياط، وذلك بقيام مزارع ببناء "بلوك أبيض".

وأوضح بيان أصدرته مديرية الزراعة اليوم، أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المتعدي، وحرمانه من صرف الأسمدة المدعمة، كما تستمر المتابعة بكافة مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإزالتها فورًا في المهد، وتكثيف المتابعة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لمنع أى محاولات للتعدي على أملاك الدولة.