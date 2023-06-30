بي بي سي: مشاكل فنية وراء ظهور درجات حرارة غير صحيحة

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن "مشاكل فنية" تسببت في ظهور درجات حرارة غير صحيحة في فقرة الأحوال الجوية على خدماتها.

ويجد زوار تطبيق الطقس الخاص بـ"بي بي سي" وموقعها الإلكتروني توقعات بدرجات حرارة أقل من عشر درجات مئوية في أنحاء المملكة المتحدة للأسبوع المقبل بينما يتوقع مكتب الأرصاد الجوية درجات حرارة تزيد عن عشر درجات، بل وعن العشرين درجة. وقالت وكالة الأنباء البريطانية بي آيه ميديا أن درجات الحرارة المنخفضة بشكل استثنائي بالنسبة لفترة الصيف ظهرت أيضا في نشرة العاشرة المذاعة عبر بي.بي.سي. أمس الخميس.

وقال حساب الطقس التابع لبي لبي سي (بي بي سي ويذر) في تغريدة أمس الخميس، "نعتذر عن درجات الحرارة الخاطئة التي تظهر على الموقع والتطبيق. ونعمل على إصلاح هذا الخطأ".

وأضاف الحساب صباح اليوم الجمعة "صباح الخير، للأسف مازالت هناك مشاكل فنية في البيانات على تطبيقنا و (موقعنا).. ودرجة الحرارة ليست 7 أو 8 درجات مئوية".

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية حاليا درجات حرارة مرتفعة تبلغ حوالي 19 درجة مئوية في لندن اليوم الجمعة، وحرارة بين 13 إلى 24 درجة مئوية لباقي أيام الأسبوع.