أقلع 4 أثرياء إيطاليون، أمس الخميس، في أول رحلة مدنية للفضاء الخارجي على متن طائرة الفضاء المدنية فيرجان غلاكتيك، والمقرر لها الصعود حتى ربع مليون قدم نحو الفضاء الخارجي في رحلة تستمر ساعة ونصف.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن كل من الأثرياء الـ4 دفع ربع مليون دولار للرحلة الفضائية الأولى من نوعها، وتم تمويل الرحلة من قبل الحكومة الإيطالية.

وطائرة فيرجان غلاكتيك، أول طائرة فضاء مدنية تصعد للفضاء طولها 60 قدما، وعرض أجنحتها 26 قدما، مزودة بـ6 مقاعد يحتوي كل منها على نافذتين لإطلالة شاملة على المشهد المحيط ومرآة تتيح للشخص رؤية نفسه وقت انعدام الجاذبية.

وتم التخطيط للسفينة، أن يتم حملها عبر حاملة خاصة لارتفاع 45 ألف قدم بالهواء ليتم رميها لتستمر بالإقلاع بواسطة صاروخ خاص، وسوف تقف الطائرة بالفضاء لدقائق لتتيح للركاب الشعور بانعدام الجاذبية قبل أن تعود للغلاف الجوي.

وتم تزويد الطائرة بـ16 كاميرا لتصوير الركاب، وعمل فيلم خاص بكل راكب ليتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الركاب هم ضابطين بسلاح الجو الإيطالي، وعالم بمركز البحوث الوطني الإيطالي، ورائد فضاء من شركة فيرجان غلاكتيك.

وتعد تلك أول رحلة للشركة الخاصة بحلات الفضاء المدنية، وقد حجز بالرحلات المستقبلية للشركة حتى الآن 600 شخص إذ يبلغ سعر التذكرة ربع مليون دولار.