الحكومة الإسبانية تطالب بالتحقيق مع البنوك بسبب ضعف فوائد الودائع

طالبت الحكومة الإسبانية الأجهزة الرقابية بالتحقيق في عدم قيام البنوك بزيادة الفوائد على ودائع العملاء رغم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بنسب غير مسبوقة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نايدا كالفينو بعد اجتماع مع ممثلي القطاع المصرفي إن الحكومة طالبت هيئة حماية المنافسة والأسواق الإسبانية "بتحديد ما إذا كانت هناك عوامل ترتبط بهيكل وعمل السوق تؤثر" على الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، ولماذا لم ترفع البنوك الفوائد على ودائع العملاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ان كالفينو دعت في وقت سابق البنوك إلى زيادة الفوائد التي تقدمها للمودعين، بعد تربح البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة فتح تحقيق مع البنوك إلى إثارة التوترات بين البنوك ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي فرض في العام الماضي ضريبة مؤقتة على البنوك في إطار إجراءات مكافحة التضخم.

وقالت وزيرة الاقتصاد أن الحكومة قد تشدد القوانين الخاصة بالبنوك في ضوء نتائج التحقيقات التي ستجريها هيئة حماية المنافسة وبنك إسبانيا المركزي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي رفضت البنوك الإسبانية دعوة الحكومة لها من أجل زيادة الفائدة على ودائع العملاء حتى يستفيد العملاء من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي مؤتمر اقتصادي نظمه بنك سانتاندر الإسباني، قال خوسيه إجناسيو جويريجولزاري رئيس مجلس إدارة كاسيا بنك أكبر بنوك إسبانيا إنه يجب أن تظل البنوك حرة في وضع سياساتها التجارية على أسس التنافس البحتة. وقال سيزار جونزاليز بوينو الرئيس التنفيذي لبنك بانكو ساباديل إنه إذا اختارت البنوك زيادة الفائدة على الودائع، فسيكون ذلك قرارها فقط وليس استجابة لتعليمات حكومية.

وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي فإن البنوك الإسبانية متأخرة عن نظيرتها الأوروبية فيما يتعلق بزيادة الفائدة على ودائع المودعين. ويصل سعر الفائدة على الودائع الأسرية لدى بنوك إسبانيا حتى أبريل الماضي إلى 41ر1% في حين يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع في منطقة اليورو 27ر2% سنويا.

وقال جويريجولزاري إن بنكه لا يرى حاجة لزيادة الفائدة على الودائع، لأنه يقدم لعملائه أنواع ادخار أخرى ترضيهم.

وتحقق البنوك الإسبانية مثل البنوك الأوروبية مكاسب كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الهامش الكبير بين الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والفائدة الرئيسية التي رفعها البنك المركزي الأوروبي بأسرع وتيرة منذ عقدين، في محاولة لكبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.