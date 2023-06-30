شباب يسيئون لفظيا ليهود عند نصب تذكاري لجرائم الحقبة النازية في فرانكفورت 

تعرض يهود كانوا يزورون نصبا تذكاريا لجرائم الحقبة النازية في مدينة فرانكفورت الألمانية لإساءة لفظية من شبان ألقوا زجاجة كادت ان تصيب امراة، وفقا لما قالته سلطات المدينة يوم الخميس.

وتحقق الشرطة في مزاعم الشروع في إلحاق أذى بدني خطير.

وقال عمدة فرانكفورت ميكه جوزيف في بيان إن الهجوم "غير مقبول تماما" مضيفا أنه ولهذا السبب "حررت المدينة بلاغا جنائيا".

وكانت المجموعة التي تتكون من 25 زائرا من الولايات المتحدة في موقع النصب التذكاري كجزء من برنامج المدينة لأطفال وأحفاد اليهود المولودين في فرانكفورت والذين تعرضوا للاضطهاد في ظل النظام النازي.

وذكرت الشرطة أن إحدى الزائرات كانت تقف منفصلة عن المجموعة عندما ركض نحوها خمسة شبان وركلوا زجاجة بلاستيكية تجاهها. وعندما سألتهم الزائرة ما الذي يفعلونه، التقط أحدهم الزجاجة وألقى بها في الهواء وهو يهتف "الله أكبر". وارتطمت الزجاجة بالأرض بالقرب من المرأة التي طلبت النجدة.

وذكرت الشرطة أن بقية المجموعة هرعت لمساعدة المرأة ورأوا مجموعة من الشبان في مكان قريب. وقام موظف تابع للمدينة كان يرافق مجموعة الزوار بتوبيخ الشبان.

وقالت الشرطة في بيان جاء الشاب الذي قام بإلقاء الزجاجة بعد ذلك إلى المرأة واعتذر عن سلوكه، وبعد ذلك غادر الشباب. ولا تزال الشرطة تبحث عن الجاني المزعوم.

وقال مارك جرونباوم رئيس الجالية اليهودية في فرانكفورت إن الحادث "لم يكن على سبيل المزاح الأحمق بين الشباب بل إنه كراهية لزائري مدينتنا الذين يمكن ملاحظة أنهم يهود".

تجدر الإشارة إلى أن النصب المقام في قاعة السوق الكبير والتي أصبحت الآن جزءا من المبنى الجديد للبنك المركزي الأوروبي، يُذَكِّر بترحيل يهود من فرانكفورت إبان الحقبة النازية في ألمانيا.