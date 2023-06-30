دويتشه بنك يعتزم شطب عدد من الوظائف بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

قالت مصادر مطلعة إن مصرف دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا بدأ شطب 10 وظائف على الأقل في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد استقطاب البنك الألماني مجموعة من كبار المصرفيين العالمين في منافسه كريدي سويس الذي استحوذ عليه بنك يو.بي.إس جروب في وقت سابق من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المدير الإداري وانج كاي وميشيل شانج نائب رئيس البنك الألماني في الصين تركا البنك. كما خرج أندرو ما المدير المتخصص في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في الصين ومدير إدارة الاستحواذ والاندماج في جنوب شرق آسيا.

وذكرت بلومبرج أن شطب هذه الوظائف يأتي في أعقاب توظيف دويتشه بنك مجموعة من كبار المصرفيين من كريدي سويس الذي استحوذ عليه يو.بي.إس جروب رسميا خلال الشهر الحالي. وسيصبح جو لاي المصرفي السابق في كريدي سويس رئيسا لمجلس الإشراف للبنك الألماني في آسيا، في حين انضم روي وانج إلى دويتشه بنك خلال الشهر الحالي كرئيس لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية لدويتشه بنك في الصين الكبرى.

يأتي ذلك في حين تحاول البنوك العالمية تعديل أنشطتها للمحافظة على النفقات المنخفضة في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبدأ بنك جولدمان ساكس جروب الاستغناء عن حوالي 125 مديرا على مستوى العالم، بما في ذلك بعض الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وذلك بعد شطب آلاف الوظائف في البنك في وقت سابق من العام الحالي.