مستشار الرئاسة الأوكرانية يرد على ترامب: لا تنازلات من أجل السلام

علق مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول تنازلات إقليمية قد تقدمها أوكرانيا من أجل السلام.

وقال بودولياك في تصريحات نقلتها شبكة «روسيا اليوم»: «لن تتخلى أوكرانيا عن جزء من أراضيها من أجل وقف الحرب. لأن الاتفاقات البدائية الأراضي مقابل السلام تؤدي دائما فقط إلى تصعيد الصراع والمراحل اللاحقة من الحرب».

وسبق أن صرح ترامب بأن الوقت قد حان لأن تبذل الولايات المتحدة محاولة لإعادة روسيا وأوكرانيا إلى السلام، غير مستبعد تقديم كييف تنازلات إقليمية لصالح موسكو.

وقال ترامب في تصريحات: «أعتقد أن أهم شيء يجب أن تفعله الولايات المتحدة الآن هو إعداد السلام، والجمع بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام. حان الوقت الآن للقيام بذلك جمع الطرفين معا لفرض السلام».

وأضاف ترامب: «أريد أن يتوقف الناس عن الموت في هذه الحرب العبثية».

في الوقت نفسه لم يستبعد ترامب في تصريحاته، أن تضطر كييف إلى التنازل عن بعض الأراضي لروسيا من أجل وقف الأعمال العدائية.