الاتحاد الأوروبي يحذر من ارتفاع حالات سوء التغذية في اليمن

حذر الاتحاد الأوروبي، من زيادة حالات سوء التغذية في اليمن التي تعاني صراعا مستمرا خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الجمعة، بأن "شركاءها في المجال الإنساني، أبلغوا عن زيادة حالات سوء التغذية في العديد من المحافظات اليمنية منذ بداية عام 2023".

وأضاف البيان أنه "من المتوقع زيادة أخرى لحالات سوء التغذية بموسم الذروة في يونيو - سبتمبر من العام الجاري 2023".

وأشار إلى أن" سبب أزمة سوء التغذية وتفاقمها يرجع لعدة عوامل، مثل تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وتفشي الأمراض المرتبطة بتغطية حملات التطعيم، وتناقص التمويل الإنساني".

وتوقع البيان أن يعاني نصف مليون طفل يمني" من سوء التغذية الحاد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ، بما في ذلك ما يقرب من 100 ألف طفل من المحتمل أن يعانون من سوء التغذية الحاد".

وتطرق البيان إلى معدلات تقزم الأطفال باليمن، والتي قال إنها "مرتفعة للغاية، حيث بلغت 1ر45% في المناطق الأكثر تضررًا، فيما يعاني ما يقرب من 24% من الأطفال دون سن الخامسة من الهزال".

وحول انتشار الأمراض والأوبئة في اليمن، أفاد البيان الأوروبي بأنه" تم خلال الربع الأول من العام الجاري الإبلاغ عن أكثر من 13000 إصابة بمرض الحصبة و8700 حالة إصابة بحمى الضنك، فضلا عن 2000 حالة كوليرا مشتبه بها".

ورجح البيان أن تكون الأرقام الفعلية على الواقع بخصوص هذه الإصابات، أعلى بكثير من هذه الإحصائيات.

يشار إلى أن اليمن يعاني من صراع مستمر منذ تسع سنوات، بين الحكومة المعترف بها دوليا المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.