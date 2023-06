تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسيل من الانتقادات، بعدما انتشر له مقطع فيديو وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية، تزامنا مع ما تشهده بلاده من فوضى واسعة.

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلا في باريس.

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته، كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا، بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر "ثباتا انفعاليا" سيهدئ الشعب الفرنسي، وفق شبكة سكاي نيوز.

Meanwhile Macron enjoyed himself at a Elton John concert last night#FranceViolence #FranceProtests pic.twitter.com/9BGuoTQP4b