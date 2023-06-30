تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لسيل من الانتقادات، بعدما انتشر له مقطع فيديو وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية، تزامنا مع ما تشهده بلاده من فوضى واسعة.

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلا في باريس.

Macron watches concert while France burns pic.twitter.com/tuoX3MIiWG — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 30, 2023

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته، كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا، بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر "ثباتا انفعاليا" سيهدئ الشعب الفرنسي، وفق شبكة سكاي نيوز.

Meanwhile Macron enjoyed himself at a Elton John concert last night#FranceViolence #FranceProtests pic.twitter.com/9BGuoTQP4b — Oliver Martin (@OliverKaufman7) June 30, 2023

تعرضت المتاجر الكبرى في باريس، للسرقة تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية.

واقتحم الكثير من الأشخاص، بعض المتاجر، بعد تحطيم أبوابها وسط أجواء من الفوضى العارمة في البلاد، فيما سرق ملثمون المتاجر وأخذوا كل ما استطاعت أيديهم حمله، ثم هربوا على عجل من المكان.

بدورها، أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة، وتشهد البلاد حالة من الهدوء غير المستقر.

قطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأفاد تقرير نشرته إذاعة «LCI»، بأن ماكرون غادر المجلس الأوروبي. وألغى مؤتمره الصحفي، وينتظر أن يترأس في باريس اجتماعا لخلية الأزمة المشتركة بين الإدارات.