 مصرع طفل وإصابة آخر اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بسوهاج - بوابة الشروق
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مصرع طفل وإصابة آخر اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 12:07 م

لقى طفل مصرعه وأصيب ابن خالته، اليوم، جراء حادث قطار، أثناء عبورهما من مكان غير مخصص للمشاة.

كان تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد باصطدام القطار رقم محدد الروسى [أسوان – الإسكندرية] بكلا من (محمد.ي - 14 سنة)، وابن خالته، (مهدي.س - 11 سنة) يقيمان بناحية العتامنه بدائرة مركز طما، حال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية.

ونتج عن الحادث وفاة الأول وإصابة الثاني بكسر بالفخذ الأيسر ونفوق، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي وبسؤال كل من والد المتوفي (ياسر.م - 46 سنة)، ووالد المصاب (سامي.م - 39 سنة) قررا بمضمون
ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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