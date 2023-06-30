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الإفريقي التونسي يعلن نهاية مشوار صابر خليفة

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 3:15 ص

أعلن النادي الإفريقي التونسي مساء الخميس، نهاية مشوار اللاعب المخضرم وأحد رموزه في العقد الاخير صابر خليفة مع الفريق.

ودعا النادي جماهيره إلى الحضور بكثافة بملعب رادس في مباراة الجولة الختامية اليوم الجمعة، ضد اتحاد بن قردان لتكريم اللاعب حيث من المتوقع أن يعلن اعتزاله اللعب.

وغاب صابر خليفة عن أغلب مباريات الافريقي هذا العام بداعي الاصابة. وينتهي عقده يوم 30 يونيو الجاري.

ولعب خليفة (36 عام) مع الافريقي منذ 2014  وفاز معه بلقب الدوري في مناسبة ولقبين في مسابقة الكأس، ولعب أيضا لنادي الكويت ونادي الامارات قبل العودة مجددا للفريق.

ولعب خليفة قبل ذلك لأندية قبس وحمام الانف والترجي قبل احترافه بناديي ايفيان وأولمبيك مرسيليا في فرنسا.


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