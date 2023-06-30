 القبض على 875 شخصا خلال أعمال شغب في فرنسا الليلة الماضية - بوابة الشروق
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القبض على 875 شخصا خلال أعمال شغب في فرنسا الليلة الماضية

باريس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 5:50 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 5:50 م

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 875 شخصا خلال أعمال شغب تفجرت في باريس الليلة الماضية.

أعلنت ذلك وزارة الداخلية الفرنسية ظهر اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إن باريس وضواحيها شهدت القبض على 408 شخصا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دامانين: "الليلة واجه ضباط الشرطة والدرك وقوات الإطفاء مرة أخرى بشجاعة أعمال عنف غير عادية".

وأضاف أن هذه القوات قامت بقمع مثيري الشغب بناء على تعليماته.

أما في منطقة باريس الكبرى ومدن أخرى فقد اندلعت أعمال شغب لليوم الثالث على التوالي بعد وفاة شاب أثناء تفتيش للشرطة.

واشتعلت النيران في السيارات وصناديق القمامة وهاجمت الشرطة المشاغبين باستخدام المفرقعات.

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