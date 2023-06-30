اقتصادية قناة السويس: شهدنا هذا العام مشروعات وتعاقدات جعلتنا محط أنظار كبرى الشركات العالمية

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تزامناً مع احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة يونيو المجيدة، أطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقريراً مصوراً عن إنجازاتها بالموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية، حيث أكد التقرير أن المنطقة شهدت هذا العام مشروعات وتعاقدات جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزاً لوجستياً صناعياً وتجارياً رائداً، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.

ويشهد ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية أعمال تطوير ضخمة بتكلفة استثمارية أكثر من 40 مليار جنيه حيث تقوم المنطقة بإنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (1، 2) و18كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا وأرصفة هذه الأحواض متنوعة الأنشطة تحتوي محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات بضائع عامة وكيماوية ومحطة دحرجة سيارات "رورو" ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح.

كما تقوم المنطقة الاقتصادية باستكمال أعمال التطوير بميناء العريش بتنفيذ رصيف بحري بطول 250 متر وتم الانتهاء منه، وأعمال حاجز رئيسي بطول 1250 مترا بلغت نسبة الإنجاز فيه بنسبة97%، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 مترا وإنشاء رصيف آخر بطول 915 مترا.

وعن ميناء شرق بورسعيد فكان له النصيب الأكبر في نتائج التنمية حيث تم التعاقد بمشروعات على أرصفته بالكامل وجاري العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، بجانب نمو حركة التداول للميناء حيث احتل المركز الـ10 عالمياً بمؤشر البنك الدولي لموانئ الحاويات لسنة 2022.

وخلال العام المالي المنصرم، أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية حيث حصل 46 مشروعا على موافقة نهائية بتكاليف استثمارية لنحو 15 مشروعا بـ1.2 مليار دولار، و31 مشروعا بـ2.4 مليار جنيه.

• 43 مشروعا حاصل على موافقات مبدئية: 13 مشروعا باستثمارات 1.6 مليار دولار، و30 مشروعا بنحو 3 مليار جنيه.

• 54 شركة تم تأسيسها بالمنطقة 12 شركة تم تأسيسها باستثمارات 5.5 مليون دولار و42 شركة بنحو 989 مليون جنيه.

• وأصدرت المنطقة الاقتصادية 42 رخصة إنشاء تم إصدار الموافقة النهائية لها.

• جاري الانتهاء من التفاوض على 18 مشروع وبدء التعاقدات عليها بمساحات 9.5 مليون متر مربع وتكاليف استثمارية متوقعة بنحو 8.3 مليار دولار وتوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال مطوري المنطقة الصناعيين.

• تم التعاقد بشكل مباشر على 4 مشروعات مع الهيئة بقيمة مليار دولار توفر 2000 فرصة عمل.

وعن تعاقدات ومشروعات الموانئ التابعة:

هناك 6 مشروعات استثمارية تم التعاقد عليها لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 وإجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23 مليار جنيه.