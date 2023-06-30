مدينة رأس سدر تستقبل مئات الزائرين للاستمتاع بشواطئها في ثالث أيام عيد الأضحى

توافد المئات على شواطئ مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بمياهها الصافية، ورمالها الناعمة.

وفتحت الشواطئ العامة أبوابها منذ الـ8 صباحا لتستقبل مواطني المدينة وزائريها من مختلف المحافظات الأخرى بالمجان، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وكثّفت جميع الشواطئ من تواجد المنقذين، نظرًا للإقبال الكثيف عليها مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه تم الدفع بعدد من سيارة الإسعاف بمحيط الشواطئ والميادين، كما جرى تكثيف التواجد الأمني بمحيط الشواطئ، منعًا لحدوث أية مشاحنات خلال التجمعات الكبيرة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن أعدادا كبيرة من الأسر المصرية تتوافد على المدينة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك على الشواطئ العامة، كما ارتفعت نسب الإشغالات السياحية بالمنتجعات السياحية لتصل إلى 100%، ومن المتوقع أن يستمر توافد المواطنين من محافظات مختلفة حتى نهاية الموسم الصيفي.

وأوضح أن شواطئ رأس سدر تعد مقصدًا رئيسيًا لزائري المدينة، لذا جرى تزويد الشواطئ بكل الإمكانيات لراحة المصطافين.