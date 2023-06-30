أمريكا تعتبر قائد فاجنر شريكا في إنهاء مهمة حفظ السلام الأممية في مالي

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أعلنت الولايات المتحدة أن رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين شريك في إنهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي.

وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة إن بريجوجين ساعد في انسحاب قوات حفظ السلام لتعزيز مصالح فاجنر.

كان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر للتو إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في نهاية العام بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.

وقال كيربي إن فاجنر يتسلل إلى الدول الأفريقية منذ عام 2016، ويسلب سيادتها ويسرق مواردها ويقتل شعوبها.

وأضاف أنه على الرغم من الأحداث الأخيرة – أي انتفاضة فاجنر في روسيا – لا توجد مؤشرات على ضعف قواتها في أفريقيا.

وقال كيربي إن الأحداث الأخيرة أظهرت أيضا أن بريجوجين وجماعته لا يمكن التنبؤ بأفعالهم.

وتابع كيربي أنه وفقا للمعلومات الأمريكية، دفعت الحكومة الانتقالية في مالي 200 مليون دولار لشركة فاجنر منذ نهاية عام 2021.

ومع ذلك، لم يؤد ذلك إلى تحسن الوضع الأمني.

وقال كيربي إن الدور الذي لعبته قوة المرتزقة في مالي "سام وقاتل".

وأوضح أنه لن يؤدي الإنهاء المفاجئ لبعثة الأمم المتحدة إلا إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، والمساهمة في المزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي، ودفع البلاد بعيدا عن هدف التحول الديمقراطي.