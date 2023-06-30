ضبط شخص يبيع ألبان أطفال مدعمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقنا

رصدت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة قنا، حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخص يعرض ألبان الأطفال المدعمة للبيع والتي تقدمها الدولة بالمجان للأطفال الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم ضبطه وبحوزته 115 علبة لبن مدعم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إنه فور ورود معلومات عن ذلك الحساب وجه إدارة الصيدلة بقيادة الدكتور أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة بالعمل علي ضبط الشخص والتعامل بحزم تجاه الأمر، في إطار حرص مديرية الصحة بقنا على حفظ حقوق المواطنين في حصولهم علي الكشف والعلاج المجاني ومتابعة الأصناف الحيوية المدعمة التي تقدمها الدولة للمواطن المصري.

وأشارت الدكتورة أسماء مصطفي مدير عام إدارة الصيدلة، أنه قد تم التواصل مع صاحب الصفحة لتحديد هويته ومصدر اللبن الذي يقوم ببيعه ونجحت الإدارة العامة للصيدلة في تحديد موعد لعمل محاولة شراء لهذه الألبان وتم التنسيق مع مباحث التموين في ذلك، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته 115 علبة لبن مدعم (إيجي 1 وإيجي 2)، وتحرر محضر وعرض على النيابة العامة للتصرف وتم تحريز الألبان المدعمة.

وقدم وكيل صحة قنا ،الشكر لفريق إدارة الصيدلة الذين قاموا بالضبط مع مباحث التموين، مؤكداً العزم قدما نحو ضبط كافة المخالفات التي قد تلحق بالمواطنين وتحرمهم من الحصول على مستحقاتهم التي فرضتها الدولة لهم في رعاية صحية متكاملة.