محافظ الغربية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: جسدت قدرة المصريين على صناعة التاريخ

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد، لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وقال رحمي، إن ثورة 30 يونيو، جسدت قدرة المصريين على صناعة التاريخ ووضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة وصححت المسار، حيث شهدت مصر عهدا جديدا من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار التسع سنوات الماضية، معاهداً الرئيس على استكمال مسيرة العطاء والبناء من أجل تحقيق التقدم لأبناء وطننا الغالي.