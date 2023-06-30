إلى متى يمكنك إبقاء اللحوم في ثلاجتك؟ هيئة الغذاء السعودية توضح

مع حلول عيد الأضحى، تناول الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة عبر موقع "تويتر" إرشادات خاصة بشأن فترة صلاحية استهلاك اللحوم.

ووفقًا لما ذكرته الهيئة، من المهم الحفاظ على سلامة اللحوم لكونها من الأغذية سريعة الفساد بسبب تعرّضها للتلوّث الميكروبي.

كما أنّها تسبب بيئة مناسبة لنمو الميكروبات المُسبّبة للأمراض المعوية في حال عدم اتّباع طرق الحفظ السليمة.

وتعتمد مدّة حفظ اللحوم على نوعها، ومكان التخزين، بحسب ما أشارت إليه الهيئة، وهي كما يلي:

قطع اللحم

الثلاجة: بين 3 و5 أيام

البرّاد "الفريرز": بين 4 و6 أشهر



شريحة اللحم

الثلاجة: بين 3 و5 أيام

البرّاد: بين 6 و12 شهرًا



اللحم المفروم

الثلاجة: بين يوم ويومين

البرّاد: بين 3 و4 أشهر



اللسان، والكِلى، والكبد، والقلب

الثلاجة: يوم إلى يومين

البرّاد: بين 3 و4 أشهر



اللحم المطبوخ (المتبقي)

الثلاجة: بين 3 و4 أيام

البرّاد: بين شهرين و3 أشهر