تقطع السبل بآلاف الركاب في مطار جنيف بسبب إضراب

عطل إضراب في مطار جنيف حركة السفر أمام آلاف الركاب اليوم الجمعة، مما أثار مخاوف جديدة من أن الاحتجاجات والإضرابات قد تتسبب في صيف آخر مليء بالفوضى في أوروبا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن مسؤولين بالمطار، بأن الإضراب تسبب في توقف كل الرحلات الجوية بين السادسة صباحا والعاشرة صباحا، حيث تضرر نحو ثمانية آلاف راكب، كما جرى تأجيل رحلات، ومن المرجح أيضا حدوث إلغاءات فورية لبقية اليوم.

ودخل موظفو المطار في إضراب احتجاجا على سياسة مكافآت جديدة أقرها مجلس مديري المطار أمس الخميس.

ويعد مطار جنيف، المتاخم لحدود فرنسا، مركزا لحركة السفر الدولية وقاعدة مهمة لخطوط طيران من بينها إيزي جيت، ودويتشه لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية (سويس انترناشونال).

وقالت الخطوط الجوية الدولية السويسرية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن نحو ألفي من ركابها سوف يشهدون إلغاء كل الرحلات المغادرة لمدة أربع ساعات، وسوف يواجه هؤلاء الذين يصلون للمطار في تلك الفترة تأجيلات واضطرابات.

وتأثر مطار جنيف وغيره من المطارات الأوروبية العام الجاري بسبب سلسلة من الاحتجاجات من جانب المراقبين الجويين، كان أحدثها مظاهرة طالت ثلاثة مطارات فرنسية صغيرة أمس الخميس، أجبرت شركة ريان أير القابضة على إلغاء كل رحلاتها من مطار باريس بوفيه.