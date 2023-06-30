بعثة الحج الفلسطينية تعلن وفاة حاجة خمسينية في حادث مروري

أعلن وزير الأوقاف والشئون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية حاتم البكري، وفاة الحاجة ابتسام ربحي الشنطي (57 عاما) من مدينة غزة، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

وقال البكري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، إن الفقيدة تعرضت لحادث سير منذ أيام بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم، بينما كانت برفقة إحدى الحاجات، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاتها اليوم.

وأضاف أن بعثة الحج الفلسطينية ستتخذ كافة الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي.

فلسطينيا أيضا، هنأ رئيس الوزراء محمد أشتية، المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على نجاح موسم الحج لهذا العام في إطار سعي المملكة المتواصل لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وخلال الاستقبال السنوي الذي تقيمه المملكة لرؤساء الدول وكبار الشخصيات الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، أشاد أشتية بالجهد المبارك والكبير والعمل الدؤوب الذي تبذله السعودية في خدمة الحجاج بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.

وعبّر عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها حجاج فلسطين لدى وصولهم أرض المملكة والتسهيلات التي قدمت لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.