حلمي النمنم: المخابرات البريطانية خلقت جماعة الإخوان لتسكين الفلسطينيين بسيناء

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن المخابرات البريطانية هي من خلقت جماعة الإخوان الإرهابية وكونتها، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين المُهجرين لعمل دولة «غزة الإسلامية» في سيناء.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن الإخوان كانوا يسعون لتنفيذ ما يُملى عليهم من الغرب بتفريغ سيناء من أهلها وتسكين الفلسطينيين بدلًا منهم، لافتًا إلى أن سيناء مطمع للغرب منذ القرن الـ19، حتى من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين.

وأشار إلى إنشاء جماعة حسن البنا لتحقيق هذه المطالب الغربية، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي عرض على نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لتنفيذ هذا المخطط، موضحًا أن أبو مازن رفض وأخبر مرسي بأن الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية لن توافق على هذا الأمر مُطلقًا، وعقب بالقول لـ«مرسى»: «وأنت مالك».

ولفت إلى أن الرئيس أبو مازن يعلم قضيته جيدًا وأن القضية الفلسطينية هي إقامة دولة فلسطينية ويكون لشعبه دولة على أرضه، منوهًا بأن منح الفلسطينيين جزءا من سيناء وعمل ولاية خاصة يقضي على الحلم الفلسطيني المتعلق بإقامة الدولة.

وأشار إلى أن خروج الشعب المصري في 30 يونيو 2013، ومطالبته بنزول الرئيس السيسي بدلًا من الرئيس المعزول محمد مرسي، كان بمثابة استدعاء من الشعب للجيش المصري، ويوضح للجميع أن الشعب كان على وعي وفهم بمخططات جماعة الإخوان.