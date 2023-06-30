قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعة الإخوانية منذ ظهورها تحاول بإلحاح إيجاد شرعية بديلة للأزهر، لافتا إلى أن الإخوان أرادوا أيضا مساندة الأزهر لأفكارهم ومعتقداتهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: الأزهر كافح ضد أفكار الجماعة وسيد قطب، لأسباب أهمها "عدم احتكار الحقيقية لأن الرأي يجب أن يكون متعددا، اجتهادات الأمة على صواب، الاجتهاد وارد بدليل ما فعله الصحابة حينما أدركت صلاة العصر الصحابة في إحدى الغزوات حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله لا يصلين أحدكم في بني قريظة، لكن بعضهم صلى والآخر التزم بما قاله النبي، والكل على صواب فيما اجتهد إليه.

وتابع: الأزهر الشريف ضد احتكار الحقيقة والتضييق على الأمة بلا علم، منوها أن تعليم الأبناء في الأزهر يهدف إلى انتشار الأحكام في صورتها الحضارية بمختلف المجتمعات بتعاون الجميع.

وقال: الطالب الأزهري الذي أتى من دولة غير مصر يكون ذو عقلية منفتحة غير محتكرة للحق، عقلية متعاونة فالكل مشترك وخليفة لله في أرضه.

