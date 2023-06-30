 فيديو.. المفتي: الأزهر كافح ضد أفكار جماعة الإخوان وسيد قطب لمحاربة التضييق واحتكار الحقيقة - بوابة الشروق
الجمعة 30 يونيو 2023 8:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. المفتي: الأزهر كافح ضد أفكار جماعة الإخوان وسيد قطب لمحاربة التضييق واحتكار الحقيقة

شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية

نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 8:43 م

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعة الإخوانية منذ ظهورها تحاول بإلحاح إيجاد شرعية بديلة للأزهر، لافتا إلى أن الإخوان أرادوا أيضا مساندة الأزهر لأفكارهم ومعتقداتهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: الأزهر كافح ضد أفكار الجماعة وسيد قطب، لأسباب أهمها "عدم احتكار الحقيقية لأن الرأي يجب أن يكون متعددا، اجتهادات الأمة على صواب، الاجتهاد وارد بدليل ما فعله الصحابة حينما أدركت صلاة العصر الصحابة في إحدى الغزوات حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله لا يصلين أحدكم في بني قريظة، لكن بعضهم صلى والآخر التزم بما قاله النبي، والكل على صواب فيما اجتهد إليه.

وتابع: الأزهر الشريف ضد احتكار الحقيقة والتضييق على الأمة بلا علم، منوها أن تعليم الأبناء في الأزهر يهدف إلى انتشار الأحكام في صورتها الحضارية بمختلف المجتمعات بتعاون الجميع.

وقال: الطالب الأزهري الذي أتى من دولة غير مصر يكون ذو عقلية منفتحة غير محتكرة للحق، عقلية متعاونة فالكل مشترك وخليفة لله في أرضه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك