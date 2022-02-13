 مراكز شباب الوادى الجديد تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
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مراكز شباب الوادى الجديد تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 11:31 م

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الوادى الجديد، إقبالا متزايدا للمواطنين، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتزامن ذلك مع الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم احتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة بمراكز شباب المحافظة وتشغيل الأغاني الوطنية واستقبال المترددين والرواد بالأعلام والورود والهدايا، مشيرا إلى استمرار الاحتفالات ورفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب.

وأشار شوقي إلى تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال الفترة الحالية والتي تشهد احتفالات مراكز الشباب بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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