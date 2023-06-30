أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أغنية تسلم الأيادي أيقونة ثورة 30 يونيو، التي ظلت تريند لعدة سنوات بعد الثورة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، حلقة خاصة من ميدان التحرير، بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن المصريين كان لديهم خوف على مصر من حكم الإخوان الإرهابيين، لافتًا إلى أن الجماعة وصلت لمرحلة العته من الأعداد التي نزلت للميادين يوم 30 يونيو.

وأضاف موسى، مساء اليوم الجمعة، أن الصورة توضح دائما الحقيقة وهناك ملايين ملأت ميادين مصر، كما أن المرأة المصرية قدمت دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو، وحرصت على اصطحاب العائلة للنزول مع الدعوات لرحيل جماعة الإخوان، منوهًا إلى أن المصريين رفعوا لافتات برحيل مرسى، والمطالبة بنزول الرئيس السيسي في 30 يونيو.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أنه يجب على الشعب المصري الشعور بالفخر عندما عبروا عن إرادتهم للخلاص من حكم الجماعة الإرهابية، موضحًا أن ميدان التحرير لم يكن به موضع قدم يوم 30 يونيو 2013.

ولفت أحمد موسى، إلى أن الشعب المصري كان أمامه تحدي يوم 30 يونيو، ونجح في إزاحة الإخوان من الحكم، كما أن جميع ميادين مصر كانت بمثابة أيقونة لأعظم ثورة في تاريخ مصر.

وأشار موسى، إلى أن هناك أكثر 700 ألف مصري نزلوا وذهبوا إلى الاتحادية عندما أعلن مرسى عن الدستور المستبد 21 نوفمبر 2012، وهذا المشهد بمثابة بروفة لثورة 30 يونيو.