القبض على مسلح بحوزته متفجرات بالقرب من منزل الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل مسلح صدرت ضده مذكرة توقيف لضلوعه في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 يجري بالقرب من منزل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" إن الرجل الذي يدعى تايلور تارانتو، 37 عاما، كان بحوزته "أسلحة متعددة" ومواد لصنع القنابل عندما ألقي القبض عليه يوم الخميس. ووفقا لما ورد كانت العبوة المتفجرة يمكن مقارنتها بزجاجة مولوتوف، على الرغم من أنها كانت غير مجمعة، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن الرجل الذي ينتمي لمنطقة سياتل كان سابقا قد شكل تهديدات ضد شخصية عامة لم تحددها مصادر إنفاذ القانون. كما لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل حول مذكرة توقيف المشتبه به.

ووفقا للتقارير فقد قام عملاء الخدمة السرية بمطاردة تارانتو داخل المنطقة السكنية التي يوجد بها منزل الرئيس الأسبق وقرينته. ومن غير المعروف ما إذا كانت عائلة أوباما كانت موجودة في المنزل في ذلك الوقت أم لا.

ووصفت شبكة "إن بي سي نيوز" تارانتو بأنه من مؤيدي دونالد ترامب الذي تستحوذ على عقله نظرية المؤامرة ومن بين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.