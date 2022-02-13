كشفت الفنانة لطيفة، تفاصيل أول زيارة لها إلى مصر، والتي كانت برفقة أستاذها علي الصريطي وزوجته خلال إجازة نصف العام، وكان من ضمن المرافقين لها صديق نجل الشاعر عبد الوهاب محمد.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة، أن أحمد نجل الشاعر عبد الوهاب محمد وجه لهم دعوة لاستضافتهم في منزله، منوهة أنها فوجئت بوجود الملحن بليغ حمدي بين الحاضرين إلى درجة أنها كانت ستفقد الوعي من شدة المفاجأة.

وعقبت: «من وأنا طفلة بموت فيه وبغنيله، ورايحة عزومة عشا لقيته قدامي، وطلب منى أغني فغنيت أفرح يا قلبي»، لافتة إلى أنها لم تغنِ لحنًا من ألحانه، لأنها تحب الأغاني التي تُظهر طبقة الصوت، ولكنه لم يكمل الاستماع إليها وذهب إلى التليفون واستكملت غناءها.

وتابعت أن الملحن الراحل بليغ حمدي عاد لها مرة أخرى وأخبرها بأنه اتصل بالشاعر عبد الوهاب محمد وطلب منه أن يأتي للاستماع إلى صوتها، مشيرة إلى أنه جاء بالفعل واستمع لها واجتمعا الثلاثي في جلسة فنية وانتهت بطلب بليغ حمدي أن تأتي إلى مصر وتستقر فيها لتستكمل حلمها في الغناء.

وأشارت إلى أن الموسيقار بليغ حمدي اقترح عليها أن تستكمل الدراسات العليا في مصر، ما تسبب في سعادتها لأن فكرة ترك الدراسة في تونس كانت مرفوضة تمامًا بين عائلتها، مؤكدة أنها عادت إلى تونس برفقة حلمها للمجيء إلى مصر لدراسة الموسيقى، وهو ما تحقق بالفعل وخاضت الاختبارات الموسيقية ونجحت بها لتستقر في مصر.