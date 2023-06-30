قادة الاتحاد الأوروبي ما زالوا على خلاف بشأن إصلاحات الهجرة

يخوض قادة الاتحاد الأوروبي يوما ثانيا من المحادثات بشأن الهجرة اليوم الجمعة فيما دعت بولندا والمجر إلى مراجعة لخطط إصلاح قواعد اللجوء مساء أمس الخميس.

وبموجب الخطط الحالية، تستقبل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعض طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين على الدول التي لا ترغب في استقبال مهاجرين أن تدفع تعويضا.

ووفقا لبيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالبت بولندا، التي لم تؤيد هي والمجر المقترح الذي وافق عليه وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أسابيع لكن أغلبية دول التكتل صوتت لصالحه، بأن يكون استقبال طالبي اللجوء طوعيا.

وعارضت المجر خطط الإصلاح في قمة للاتحاد الأوروبي انعقدت في بروكسل.

ويهدف القادة إلى تبني بيان مشترك يعرب عن الأسف على فقدان الأرواح في البحر المتوسط وتقييم سياسات الهجرة في التكتل، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت بولندا والمجر ستؤيد الإعلان.

وقالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس إن هناك "مرارة" إزاء مناقشات سابقة بشأن سياسات الهجرة بين بعض الدول الأعضاء منذ بلوغ أعداد الوافدين ذروتها في 2015 وسط الحرب الأهلية في سوريا.

وأضاف كالاس: "لكن إذا رفضت أنت كل شيء بينما يحاول الآخرون الوصول لحل وسط، فهذا ليس (أسلوبا) ناجعا".