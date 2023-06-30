قال الإعلامي أحمد موسى، إن أغنية تسلم الأيادي هي أيقونة ثورة 30 يونيو، وظلت "تريند" لعدة سنوات بعد الثورة.

وأكد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، حلقة خاصة من ميدان التحرير، بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن المصريين كان لديهم خوف على مصر من حكم الإخوان الإرهابيين، لافتًا إلى أن الجماعة وصلت لمرحلة العته من الأعداد التي نزلت للميادين يوم 30 يونيو.

وأضاف موسى، أن الصورة توضح دائما الحقيقة وهناك ملايين ملأت ميادين مصر، كما أن المرأة المصرية قدمت دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو، وحرصت على اصطحاب العائلة للنزول مع الدعوات لرحيل جماعة الإخوان، منوهًا بأن المصريين رفعوا لافتات برحيل مرسى، والمطالبة بنزول الرئيس السيسي في 30 يونيو.

وذكر أنه يجب على الشعب المصري الشعور بالفخر عندما عبروا عن إرادتهم للخلاص من حكم الجماعة الإرهابية، موضحًا أن ميدان التحرير لم يكن به موضع قدم يوم 30 يونيو 2013.

ولفت إلى أن الشعب المصري كان أمامه تحد يوم 30 يونيو، ونجح في إزاحة الإخوان من الحكم، كما أن جميع ميادين مصر كانت بمثابة أيقونة لأعظم ثورة في تاريخ مصر.

وأشار موسى، إلى أن هناك أكثر 700 ألف مصري نزلوا وذهبوا إلى الاتحادية عندما أعلن مرسى عن الدستور المستبد في 21 نوفمبر 2012، وكان هذا المشهد بمثابة بروفة لثورة 30 يونيو. https://www.youtube.com/watch?v=cNpsadSx2P0