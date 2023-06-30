 متولي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل على هامش تدريبات الأهلي - بوابة الشروق
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متولي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل على هامش تدريبات الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 9:49 م

بدأ محمود متولي، مدافع الأهلي مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الذي يؤديه، بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن متولي بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل داخل الجيم، في إطار تجهيزه للعودة بصورة تدريجية للمشاركة في المباريات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية، قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.


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